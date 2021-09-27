Дані більшості з 29 країн, що охоплюють більшу частину Європи, США і Чилі, які були проаналізовані вченими, показують найбільше скорочення тривалості життя в минулому 2020 році, в "масштабах, які звели нанівець роки прогресу".

Дослідження представили вчені з Оксфордського центру демографічних наук.

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Увага! В цілому у 27 країнах спостерігалося скорочення тривалості життя.

Доктор Хосе Мануель Абурто, один з провідних авторів дослідження, сказав, що для західноєвропейських країн, таких як Іспанія, Британія, Італія, Бельгія тощо востаннє спостерігалися такі значні скорочення очікуваної тривалості життя в один рік під час Другої світової війни.

Більше знизилась тривалість життя серед чоловіків

Середня тривалість життя чоловіків скоротилася більшою мірою, ніж жінок, в більшості з 29 країн.

Зокрема, найбільше зниження очікуваної тривалості життя відбулося серед чоловіків в США – на 2,2 роки в порівнянні з рівнем 2019 року, далі – чоловіки з Литви (1 рік і 7 місяців).

У США від коронавірусу померли більше людей, ніж від іспанки

Джерело: CNN

До слова, смертність в США у 2020 році була найвищою, аніж будь-коли в країні – перевищивши показник під час пандемії іспанського грипу 1918 року.

До моменту появи вакцини від COVID-19 вже померли понад 298 тисяч американців. Станом на 27 вересня жертвами коронавірусу в США стали понад 688 тисяч людей.