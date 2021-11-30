Тривожна інформація для всього світу: в ПАР значний приріст госпіталізації через штам Омікрон

У південноафриканській провінції Гаутенг, де вперше виявили штам коронавірусу Омікрон, за останні два тижні кількість госпіталізацій зросла на 330%, попри те, що чиновники стверджують, що він викликає лише легкі симптоми.

Приріст госпіталізації

Згідно з офіційними даними, цього тижня в Гаутенг – одній з дев'яти провінцій Південної Африки, зафіксувала 580 випадків госпіталізації з коронавірусом. Це різкий стрибок на 330%.

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Протягом першого тижня листопада в Гаутензі госпіталізували 120 людей, через тиждень їх кількість подвоїлася до 276, а потім зросла до 580 минулого тижня.

Ситуація з вакцинацією в регіоні

Новий варіант Omicron секвенували у 77 випадках в регіоні. Потенційно він є найзаразнішим штамом вірусу COVID-19, і може обходити захист вакцин через велику кількість мутацій.

У Гаутенге, найбільшій провінції країни, близько 38% населення, тобто 12 мільйонів жителів, отримали принаймні одну ін'єкцію проти COVID-19 станом на 29 листопада. Хоча представники охорони здоров’я Південної Африки повідомили, що випадки цього варіанту часто є легкими, збільшення госпіталізації в провінції може доводити протилежне.

Що зараз відомо про Омікрон

Джерело: ВООЗ

Новий штам Омікрон, який виник у Південній Африці, викликає занепокоєння.

Наразі зросла захворюваність серед молодих людей у Південній Африці саме цим штамом. Але невідомо, чи це зумовлено саме здатністю вірусу швидше розповсюджуватись, чи є інші фактори.

Зросла кількість госпіталізацій. Чи це через штам, чи через збільшення захворюваності, поки невідомо. Лікарка Анжеліка Коетзее, президентка асоціації лікарів Південної Африки стверджує, що захворювання перебігає легше.

Є дані, що імунітет від попереднього захворювання іншими штамами не ефективний, і можна повторно заразитися.

ПЛР тести ефективні, а от швидкі тести – невідомо.



Ефективність вакцин різних виробників / Інфографіка 24 каналу