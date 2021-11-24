Мовиться про варіант B.1.1.529. Його вже зафіксували у ПАР, Ботсвані та Гонконгу.

До теми В Україні вперше виявили нову мутацію штаму Дельта

B.1.1.529 – що відомо про новий штам Це відгалуження старого варіанта під назвою B.1.1. Він має аж 32 мутації у білках-шипах. 32 мутації цього варіанту описуються як "надзвичайно високі". Для розуміння – варіант Дельта, який зараз домінує у світі, налічує всього 16 таких мутацій.

Новий варіант 23 листопада ідентифікував вірусолог з Імперського коледжу Лондона, який опублікував подробиці у твітері.

Науковець закликав бути пильними

Профіль мутацій вчений описав як "жахливий" через його здатність ухилятися від антитіл, які можуть боротися з вірусом.

Поки що цей варіант виявили всього у 10 зразках. Вчений каже, що це може бути справою часу.

Варто підкреслити, що зараз це дуже низька кількість у регіоні Африки, який досить добре відібраний (за кількістю зразків – 24 канал.). Проте за цим слід дуже уважно стежити через цей жахливий профіль сплесків,

– написав він.

Він припустив, що цей варіант вірусу може бути небезпечнішим за усі попередні штами.