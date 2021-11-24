У трьох країнах виявили новий "суперваріант" COVID-19 з 32 мутаціями
Джерело:The i Paper
У трьох різних країнах виявили новий штам коронавірусу з "надзвичайною кількістю мутацій". Цей варіант COVID-19 походить з Південної Африки.
Мовиться про варіант B.1.1.529. Його вже зафіксували у ПАР, Ботсвані та Гонконгу.
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B.1.1.529 – що відомо про новий штам
Новий варіант 23 листопада ідентифікував вірусолог з Імперського коледжу Лондона, який опублікував подробиці у твітері.
Науковець закликав бути пильними
Профіль мутацій вчений описав як "жахливий" через його здатність ухилятися від антитіл, які можуть боротися з вірусом.
Поки що цей варіант виявили всього у 10 зразках. Вчений каже, що це може бути справою часу.
Варто підкреслити, що зараз це дуже низька кількість у регіоні Африки, який досить добре відібраний (за кількістю зразків – 24 канал.). Проте за цим слід дуже уважно стежити через цей жахливий профіль сплесків,
– написав він.
Він припустив, що цей варіант вірусу може бути небезпечнішим за усі попередні штами.