Тромбози після COVID-19 та вакцинації: лікар розповів про ризики та на що варто звернути увагу

Саме страх тромбозу стримує багатьох людей перед вакцинацією. При цьому COVID-19 значно частіше провокує це ускладнення. Тим паче якщо бути уважним до свого тіла, то поганих наслідків можна уникнути.

Завідувач відділу реанімації та інтенсивної терапії Інституту кардіології ім. Н.Д. Стражеска НАМН України Олександр Пархоменко підкреслив, що ризик тромбозу після вакцинації вкрай малий. Згідно з дослідженнями, після щеплення тромбози зустрічають приблизно у 140 випадках на 18 – 20 мільйонів.

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Це дуже рідкісні випадки. І виникають вони тому, що є якісь порушення імунної системи, і це не пов'язано із самою вакцинацією, а лише з імунною реакцією самого організму. Передбачити це неможливо, хоча більшість випадків – це молоді жінки,

– розповів Пархоменко.

Переважно випадки тромбозу реєстрували після мРНК-вакцин, тобто Pfizer і Moderna. І хоча це дуже рідкісні явища, деякі країни обмежили використання цієї вакцини у жінок до 40 років.

Але треба розуміти, що будь-яка вакцинація може викликати побічні ефекти, особливо якщо є інші захворювання або генетичні передумови. При цьому практично в жодній країні немає суттєвих медичних обмежень щодо вакцинації, і саме з цієї причини не варто боятися робити її,

– додав він.

Немає жодних доказових методів, які б запобігали виникненню тромбозу. Деякі люди приймають для цього аспірин, але Стороженко не бачить у цьому необхідності, оскільки це не прописано у міжнародних рекомендаціях та стандартах. Також немає жодних рекомендації, що перед вакцинацією потрібно щось приймати.

Ризики тромбозів:

запалення вен;

перенесений тромбоз;

тромбоемболія легеневої артерії.

Але такі люди повинні приймати протитромботичні препарати незалежно від вакцинації. Якщо процес загострився й у людини є тромби саме зараз, то щеплення можна відкласти. Оскільки вакцинацію слід проводити у спокійному стані – з нормальною температурою, коли немає ні тромбоутворення, ні запального процесу.

В іншому випадку можуть виникнути імунні порушення, які при введенні зовнішнього фактора можуть призвести до ускладнень. У тому числі до гіперімунної реакції, яка може призвести до тромбів.

Як зрозуміти, що почався процес тромбоутворення та коли звернутись до лікаря

Після вакцинації загрозливі для життя тромбози можуть виникнути у судинах мозку, черевної порожнини та легенів.

Які симптоми про це свідчать:

тривалі та сильні головні болі після вакцинації;

біль у животі,

раптова задишка з тахікардією.

При цих симптомах варто справді звернутися до лікаря, оскільки потрібно встановити, чи виникли тромби. Якщо виявити їх вчасно, лікування буде ефективним.

У людей у ​​принципі має бути настороженість щодо ризику розвитку тромбозів. Однією з провідних причин смерті молоді до 25 років у Японії є багатогодинний перегляд телевізора або сидіння за комп'ютером. Люди вмирають від тромбоемболії легеневої артерії. Але про це ніхто не говорить, натомість ми говоримо про тромбози після вакцинації, які трапляються у мізерних відсотках випадків,

– наголосив Олександр Пархоменко.

Він додав, що ситуацію дуже погіршує сидячий спосіб життя та відсутність регулярного фізичного навантаження.

Пархоменко наголосив, що вакцинації боятися не варто, оскільки жодних інших методів захисту від коронавірусу нині немає. Але, якщо справді маєте підвищений ризик утворення тромбозів, перед вакцинацією варто відвідати лікаря.