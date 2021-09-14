Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко. Він наголосив, що таку практику зазвичай застосовують у найпізніших етапах вакцинації, коли темпи йдуть на спад.

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"Поки в Україні, не бачимо такого спаду, але для додаткового стимулювання – це є один із дієвих механізмів, який широко використовують у світі. Не тільки грошова винагорода. Це може бути будь-що", – зазначив Ганиченко.

За його словами, як заохоченням можуть стати навіть квитки на футбольні матчі. Це вже робили в Україні. Наприклад, у деяких випадках давали квитки на футбольні матчі. Це підхід, який говорить про додаткове стимулювання людей, які вагаються.

Які альтернативи є в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вакциновані українці можуть мати більше послаблень, ніж невакциновані. Ганиченко зазначив, що це також гарний світовий тренд, коли вакцинована людина захищена.

"Вона може повертатися до наближеного способу життя, як це було до пандемії. Людина захищена від симптоматичного перебігу захворювань і захищена, якщо заражається. В рази зменшується ризик госпіталізації та ще більше зменшується ризик смертності", – пояснює експерт KSE.

З епідеміологічного та економічного боку щодо повернення до доковідного життя це є абсолютно виправданим. Зараз дуже багато прикладів у Європі та США,

– додав він.

Ганиченко наголосив, що в Україні є 2 альтернативи. Це локдаун і всі сидять вдома або підхід, що людина, яка захищена, має ті буденні блага доковідного періоду, або в періоду зеленої зони, з якої виходитиме Україна.

Довідка. Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 5 961 265 українців.

Юрій Ганиченко про вакцинацію в Україні: дивіться відео



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