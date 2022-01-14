Натомість на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу багато охочих. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла лікарка-педіатр Одородько Марина Володимирівна, яка працює у столичному Центрі COVID-вакцинації.

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Лікарка зауважила, що вакцинація – важлива для здоров'я За її словами, вона дає більше шансів отримати легкий перебіг хвороби.

Вакцинація захищає в деяких випадках від захворювання, і навіть якщо людина захворіла – вона легко переносить цю хворобу. Без госпіталізації, вдома,

– зауважила вона.

Чи шкідлива бустерна доза вакцини

Окрім цього, Одородько прокоментувала побоювання щодо того, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу переноситься важко.

Це чутки. Ці чутки, що бустерна доза важко переноситься і приносить якісь ускладнення, я думаю, що це неправда. І люди нормально її переносять, так як першу і, другу дозу – без ускладнень,

– заявила лікарка.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень. Загалом отримали першу дозу – 14 941 500 людей; отримали дві дози – 14 197 703 людини; додаткову дозу – 8 639 людей; бустерну дозу – 70 663 людей.

Які препарати обирали українці: Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,

Coronavac – 4 839 347,

AstraZeneca – 1 627 697,

Moderna – 1 489 111,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу