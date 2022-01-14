Це чутки, – лікарка зробила заяву про бустерну дозу в Україні

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні дещо впали. На першу дозу вакцини приходять вже дуже мало людей.

Натомість на бустерну дозу вакцини проти коронавірусу багато охочих. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла лікарка-педіатр Одородько Марина Володимирівна, яка працює у столичному Центрі COVID-вакцинації.

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Лікарка зауважила, що вакцинація – важлива для здоров'я За її словами, вона дає більше шансів отримати легкий перебіг хвороби.

Вакцинація захищає в деяких випадках від захворювання, і навіть якщо людина захворіла – вона легко переносить цю хворобу. Без госпіталізації, вдома,

– зауважила вона.

Чи шкідлива бустерна доза вакцини

Окрім цього, Одородько прокоментувала побоювання щодо того, що бустерна доза вакцини проти коронавірусу переноситься важко.

Це чутки. Те, що бустерна доза важко переноситься і приносить якісь ускладнення, я думаю, що це неправда. І люди нормально її переносять, так як першу і, другу дозу – без ускладнень,

– заявила лікарка.

Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії вдалося провести усього 29 218 505 щеплень. Загалом отримали першу дозу – 14 941 500 людей; отримали дві дози – 14 197 703 людини; додаткову дозу – 8 639 людей; бустерну дозу – 70 663 людей.

Які препарати обирали українці: Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 477 480,

Coronavac – 4 839 347,

AstraZeneca – 1 627 697,

Moderna – 1 489 111,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу