Президент Володимир Зеленський висловив бажання, щоб якомога більше громадян вакцинувалися від COVID-19. В Україні записатися на щеплення можна через портал "Дія".

Дуже важливо показувати на своєму прикладі, що вакцинація є безпечною. Про це глава держави повідомив під час брифінгу з президентом Євроради Шарлем Мішелем 3 березня.

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Хочу вам сказати, я стою зараз перед вами, і мені здається – живий і здоровий, тому я дуже хотів би, щоб вакцинація в Україні проходила швидшими кроками. Це дуже для нас важливо. Поки що темпи не дуже швидкі, але вакцина є. Питання зараз не в її кількості,

– сказав президент.

На вакцинацію можна записатися у "Дії"

Володимир Зеленський розповів, що у перший день було близько 40 тисяч зареєстрованих людей, які хочуть щепитися.

Він впевнений, що вакцинація в Україні піде, а люди повірять, коли будуть бачити результат.

Вакцина Covishield одна з кращих у світі

Глава держави вважає, що вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca (Covishield) є одною з кращих у світі. Президент нагадав, що до України прибули 500 тисяч доз цих ліків.

Ми є учасниками програми COVAX. У рамках цієї програми очікуємо до кінця другого кварталу отримати від 2,8 до 3,2 мільйона доз AstraZeneca, а також – 117 тисяч (доз – 24 канал) вакцини Pfizer найближчим часом,

– додав Володимир Зеленський.

Україна також розраховує на 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca від Польщі. Окрім цього, Україна працює і над прямими контрактами.

Вакцинація в Україні: коротко



Головне про вакцинацію в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу