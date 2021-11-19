Це фейк, – Ляшко про "анонімний пункт вакцинації" на Закарпатті

Віктор Ляшко спростував інформацію про те, що на Закарпатті буцімто зможуть анонімно вакцинуватися ті, які раніше купили сертифікат. Насправді "ковідна амністія" діятиме за іншим механізмом.

Як діятиме "ковідна амнезія"

Міністр охорони здоров'я пояснив, що "ковідна амністія" може бути за двома напрямками. Однак жодна анонімність не передбачена.

До теми На Закарпатті вперше в Україні анонімно вакцинуватимуть власників фейкових сертифікатів

На Закарпатті відкрився якийсь анонімний... Це фейк. Ми розбираємося, що там відкрили на Закарпатті. Не має бути жодної анонімності. Ми хочемо бачити все, що відбувається, і вносити інформацію до системи охорони здоров'я

– наголосив міністр.

Він додав, що нещодавно зареєстрували документ про посилення кримінальної відповідальності за підробку COVID-сертифікатів. Це стосується і тих, хто його підробив, і тих, хто купив. Однак у правках внесли пункт про "ковідну амністію", яка не передбачає звернення до суду.

Тепер, коли українець, який купив фейковий сертифікат, захоче вакцинуватися він повинен звернутися до сімейного лікаря і повідомити про підробку. Тоді медик має заявити у поліцію. Однак, людину, яка свідомо повідомила про злочин, амністую.

Водночас "ковідна амністія" не передбачена для тих робить фейкові документи.

Що цьому передувало

Про відкриття "анонімного пункту вакцинації" повідомив лікар-інфекціоніст з Закарпаття Віктор Петров. Він заявив, що щепитися можна буде в Ужгороді на вулиці Східній, 4/1. Це, мовляв, соціальний проєкт для людей, які отримали фейковий сертифікат про вакцинацію, однак змінили своє рішення і тепер хочуть щепитися. Або ж вони "з релігійних чи сімейних причин не хочуть розголошувати цю інформацію".

Через збільшення кількості фейкових сертифікатів в області, ідею з анонімністю запропонував керівник кафедри соціальної роботи УжНУ та депутат облради Федор Шандра.

До речі, згоду на щеплення люди мали підписувати вигаданим ім'ям.