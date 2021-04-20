Платної вакцини проти коронавірусу в Україні в цьому році не буде. За словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, у світі дефіцит вакцин – їх виробляють невеликими партіями.

Платна вакцинація наразі неможлива

Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі одного з телеканалів та наголосив, що в цьому році платна вакцина не є доцільною.

До теми Коли Pfizer почнуть використовувати в усіх регіонах: відповідь МОЗ

Ляшко зазначив, що проблема не в тому, чи можна використовувати чи ні платну вакцину. Сьогодні всі виробники працюють з урядами країн.

Віктор Ляшко “Уряди в бюджетах передбачили кошти для закупівлі вакцин для всіх груп людей. Україна також передбачила кошти для закупівлі необхідної кількості вакцин”.

Головний санлікар наголосив, що в світі дефіцит вакцин, а тому, якщо в Україні продають вакцину від коронавірусу – це кримінал, за це можна понести відповідальність.

Водночас раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина від COVID може з'явитися в українських аптеках ближче до літа.

Коротко про вакцинацію проти СOVID-19 в Україні

Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 462 791 людину, з них отримали 1 дозу – 462 789 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 людей (із них двоє отримали 1 дозу за кордоном).

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 473 989 людей.



План вакцинації від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу