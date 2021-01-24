Це лякає: чому нові штами коронавірусу поширюються швидше

Вчені запропонували пояснення того факту, що деякі штами коронавірусу швидше поширюються планетою. Один з найнебезпечніших штамів SARS-CoV-2 скоро "вдарить" по декількох країнах світу.

Ми беремо участь у перегонах з вірусною еволюцією і поки програємо. Принаймні так вважає Сара Отто, еволюційний біолог з університету Британської Колумбії (Ванкувер, Канада).

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Що передувало тривожній заяві

Новий штам коронавірусу, відомий під назвою B.1.1.7 охопив Велику Британію і вже поширюється по США.

Багато вчених відкрито висловились про те, що і в майбутньому можлива поява нових штамів, які можуть бути небезпечнішими за попередні.

Мутації вкрай ускладнять створення ефективної вакцини.

Сара Отто не поділяє цього скептицизму повною мірою. На її думку, більшість мутацій не допоможе вірусу стати сильнішим. Однак, час від часу мутація або кілька мутацій у сумі дійсно можуть зробити вірус сильнішим.

Пояснення дослідниці

Найчастіше нові штами виникають, коли вірус потрапляє в новий регіон з населенням, яке раніше не було інфіковане, або добирається до верств населення, які раніше успішно протистояли вірусу.

Зокрема, мутація B.1.1.7, що з’явилася у Великій Британії найшвидше поширювався всіма регіонами Великої Британії — там де істотна частина населення вже перехворіла – понад 275 тисяч випадків захворювання на COVID-19 припали саме на цей штам коронавірусу.

Складно пояснити таку швидкість локальними спалахами або "суперпоширенням", як буває, коли безліч людей збираються в одному місці, адже у Великій Британії діє досить жорсткий карантин,

– додала дослідниця.

За словами Отто, епідеміологи вже вважають B.1.1.7 різновидом коронавірусу, який здатен до швидшого поширення, ніж інші відомі штами коронавірусу.

Тож, ймовірно, мутація здатна поширюватися на 40−80% швидше, ніж інші.

Що нового дізнались вчені про мутації

Для таких країн, як США і Канада, де коронавірус і так поширюється страшними темпами, поява B.1.1.7 становить ще більшу кількість випадків зараження.

Аналіз генома вірусу B.1.1.7 вельми здивував дослідників. Виявилося, що в цьому штамі більше ніж 30 істотних мутацій у порівнянні з першими штамами SARS-CoV-2, з яких почалася пандемія.

Мутації відбуваються, коли вірус атакує людей зі слабким імунітетом. Вірус багаторазово розмножується в спробах узяти гору над імунітетом і як наслідок – вдосконалюється.

Ми беремо участь в перегонах з вірусною еволюцією. Нам потрібно випускати нові вакцини з максимальною швидкістю, боротися з поширенням нових штамів шляхом обмеження подорожей і соціальних взаємодій,

– резюмувала Сара Отто.