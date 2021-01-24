Це лякає: чому нові штами коронавірусу поширюються швидше

Вчені запропонували пояснення того факту, що деякі штами коронавірусу швидше поширюються планетою. Один з найнебезпечніших штамів SARS-CoV-2 скоро "вдарить" по декількох країнах світу.
Ми беремо участь у перегонах з вірусною еволюцією і поки програємо. Принаймні так вважає Сара Отто, еволюційний біолог з університету Британської Колумбії (Ванкувер, Канада).
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Сара Отто не поділяє цього скептицизму повною мірою. На її думку, більшість мутацій не допоможе вірусу стати сильнішим. Однак, час від часу мутація або кілька мутацій у сумі дійсно можуть зробити вірус сильнішим.
Найчастіше нові штами виникають, коли вірус потрапляє в новий регіон з населенням, яке раніше не було інфіковане, або добирається до верств населення, які раніше успішно протистояли вірусу.
Зокрема, мутація B.1.1.7, що з’явилася у Великій Британії найшвидше поширювався всіма регіонами Великої Британії — там де істотна частина населення вже перехворіла – понад 275 тисяч випадків захворювання на COVID-19 припали саме на цей штам коронавірусу.
Складно пояснити таку швидкість локальними спалахами або "суперпоширенням", як буває, коли безліч людей збираються в одному місці, адже у Великій Британії діє досить жорсткий карантин,
– додала дослідниця.
За словами Отто, епідеміологи вже вважають B.1.1.7 різновидом коронавірусу, який здатен до швидшого поширення, ніж інші відомі штами коронавірусу.
Тож, ймовірно, мутація здатна поширюватися на 40−80% швидше, ніж інші.Важливо! Для таких країн, як США і Канада, де коронавірус і так поширюється страшними темпами, поява B.1.1.7 становить ще більшу кількість випадків зараження.
Аналіз генома вірусу B.1.1.7 вельми здивував дослідників. Виявилося, що в цьому штамі більше ніж 30 істотних мутацій у порівнянні з першими штамами SARS-CoV-2, з яких почалася пандемія.
Мутації відбуваються, коли вірус атакує людей зі слабким імунітетом. Вірус багаторазово розмножується в спробах узяти гору над імунітетом і як наслідок – вдосконалюється.
Ми беремо участь в перегонах з вірусною еволюцією. Нам потрібно випускати нові вакцини з максимальною швидкістю, боротися з поширенням нових штамів шляхом обмеження подорожей і соціальних взаємодій,
– резюмувала Сара Отто.