Це маячня, – Радуцький прокоментував "таємну вакцинацію" українських політиків
Михайло Радуцький назвав маячнею чутки про нібито таємну вакцинацію українських політиків незаконно ввезеною вакциною. Радуцький заявив, що вакцинуватиметься публічно.
Такі звинувачення навіть немає сенсу коментувати. Про це голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Радуцький заявив у коментарі "Радіо Свободі".
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Я не бачу особливого сенсу коментувати цю маячню. Мабуть, комусь дуже сумно уперше за десятиліття проводити в Україні різдвяні і новорічні свята,
– зауважив Радуцький.
Що було раніше
- У своєму блозі від 5 січня політик Михайло Бродський заявив, що в Україну нібито незаконно ввезли вакцину від коронавірусу. У клініці пластичної хірургії нею начебто таємно вакцинувалися українські політики.
- За словами Бродського, усе відбувалося вочевидь за сприяння самого Радуцького та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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