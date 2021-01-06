Михайло Радуцький назвав маячнею чутки про нібито таємну вакцинацію українських політиків незаконно ввезеною вакциною. Радуцький заявив, що вакцинуватиметься публічно.

Такі звинувачення навіть немає сенсу коментувати. Про це голова комітету парламенту з питань здоров'я нації Радуцький заявив у коментарі "Радіо Свободі".

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Я не бачу особливого сенсу коментувати цю маячню. Мабуть, комусь дуже сумно уперше за десятиліття проводити в Україні різдвяні і новорічні свята,

– зауважив Радуцький.

Що було раніше

У своєму блозі від 5 січня політик Михайло Бродський заявив, що в Україну нібито незаконно ввезли вакцину від коронавірусу. У клініці пластичної хірургії нею начебто таємно вакцинувалися українські політики.

За словами Бродського, усе відбувалося вочевидь за сприяння самого Радуцького та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Зверніть увагу! Глава Українського МОЗ Максим Степанов заявив, що Україна планує безкоштовно вакцинувати від коронавірусу усіх громадян. Першими вакцину отримають люди з групи ризику.