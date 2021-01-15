Глава МОЗ Максим Степанов прокоментував історію з таємною вакцинацією українських політиків від коронавірусу. Міністр наголосив, що наразі з цією інформацією розбирається СБУ. Проте такі скандали дуже шкодять іміджу України під час закупки препаратів.

Глава уряду доручив МОЗ провести перевірку

За словами міністра охорони здоров'я, якщо інформація правдива, то препарати завезли в Україну нелегально. Про це Степанов розповів в інтерв'ю одному з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Це мерзенна історія, якщо ми говоримо про депутатів. Розбирається СБУ, поки вони нічого не говорять, збирають фактаж. Ми, в свою чергу, отримали доручення від прем'єр-міністра, і сьогодні почали свою частину перевірки. На підставі довіреності, ми не могли вийти на перевірку,

– заявив Степанов.

Через такі скандали зіпсувався імідж України перед виробниками вакцин

За словами урядовця, імідж України перед виробниками вакцин зіпсований. Таким чином ставлення, наголосив Степанов, буде відповідним, особливо, коли Київ просить препарати в першу чергу.

Все, що стосується контрактів, не повинно бути опубліковано, за ціною, умови, терміни поставки. Це ціна всієї цієї балаканини, псування іміджу України, яка відбувається багато років певними політичними силами,

– сказав міністр.

Ляшко раніше назвав цю історію фейковою

Зазначимо, що раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко назвав інформацію про таємну вакцинацію депутатів фейковою. Так Ляшко вважатиме, аж поки не отримає доказів, підтверджених відповідними правоохоронними органами.

Що відомо про таємну вакцинацію політиків в Україні

У ЗМІ з'явилась інформація, що в одну з приватних клінік завезли препарат від Pfizer. Цю інформацію поширив політик Михайло Бродський.

Щеплення таємною вакциною начебто вже зробили, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова парламентського комітету Михайло Радуцький.

Сам глава уряду доручив МВС та МОЗ перевірити інформацію про завезення вакцини.

І Шмигаль, і Радуцький свою імунізацію спростували.

Президент Зеленський дав доручення СБУ вивчити питання.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу