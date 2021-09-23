Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Мовиться про збільшення обсягу вакцинованих людей в Україні.

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"Зачасту це 3 основні групи – медпрацівники, працівники освіти й соціальної сфери, держслужбовці. Це те, що ми очікуємо побачити і в Україні", – наголосив Ганиченко.

Вакцинований лише кожен 5 українець

За інформацією КШЕ, зараз в Україні провакцинували лише 20% дорослого населення. Це означає, що лише кожен 5 українець отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. Відтак темпи щеплень потрібно нарощувати.

Щодо більш далекої перспективи, очікуємо на пікове навантаження з другої половини жовтня до кінця листопада. Юрій Ганиченко Керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ

Керівник Центру економіки охорони здоров'я додав, що досить скоро можна очікувати на добові показники до 10 тисяч нових випадків захворювань на коронавірус. Можливо, навіть до 26 вересня.

Зростає зайнятість лікарняних ліжок

У Київській школі економіки зауважили, що кількість інфікованих осіб залежить від рівня тестування на COVID-19 та коефіцієнта виявлення випадків. Однак, за попередніми прогнозами, у пікові дні нової хвилі очікують до 20 тисяч нових випадків заражень.

Медична система зараз готова краще, ніж навіть тоді, коли ми проходили весняну хвилю. Юрій Ганиченко Керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ

В Україні щотижня на 10% зростає рівень зайнятості лікарняних ліжок, зокрема з "киснем". Це пов’язують також із тим, що забезпеченість медзакладів киснем стала кращою. Наразі пацієнти, яким призначили кисневу терапію займають близько 19% ліжок.

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