Це може бути ваша остання осінь, – Комаровський емоційно звернувся до антивакцинаторів

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що осінь 2021 року може стати останньою в житті багатьох, тому що ковідні лікарні переповнені.

За його словами, люди опираючись на нічим не аргументовані та безпідставні страхи сприяють поширенню хвороби, яка прогресує дуже швидко і нещадно забирає життя та здоров'я.

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Переповнені лікарні та морги

Лікар Євген Комаровський “Красива осінь звісно, друзі, але, для багатьох це остання осінь цього року, а також у житті. Ситуація хрінова, і хрінова – це м'яко сказано. Мені дуже важко добирати слова. Те, що лікарні забиті, це м'яко сказано. Якщо хтось із депутатів говорить, що місця в лікарнях ще є, він бреше. На кладовищах місця ще є, в моргах – місць немає. Є черги санітарок з каталками з трупами в морг”.

Він додав, що також повністю забиті й судово-медичні морги, куди везуть померлих від коронавірусної інфекції вдома. І коли люди померли вдома і їм не встигли зробити ПЛР, то вони помирають не від ковіду, а від нібито якоїсь пневмонії.

Підроблені сертифікати

Комаровський також звернув увагу на проблему підроблених сертифікатів вакцинації.

"Люди нарешті усвідомлюють, що треба зробити щеплення, але зробити цього не можуть, тому що вже купили сертифікат про вакцинацію і їх тепер ніяк не вакцинувати. А в реанімаціях, 99% пацієнтів не щеплені, а половина з тих, хто нібито щеплений, – з купленими папірцями", – наголосив лікар.

Тиск антивакцинаторів

Комаровський також розповів про тиск з боку вакцинаторів і розповів про видалене повідомлення Володимира Зеленського.

Президент викладає пост про те, що єдиний спосіб уникнути локдауну – це робити щеплення. І в коментарях до президента на цей пост приходять натовпи розумників. І знаєте, чим це закінчується? Президент прибирає пост, оскільки його критикують. І так воно і є. Коли я будь-який пост пишу про вакцинацію, від мене відписується від 2 до 5 тисяч осіб. Якщо у когось ще мізки залишилися, будь ласка, зробіть щеплення. Інакше це погано скінчиться,

– заявив лікар.

Звернення Комаровського: дивитись відео

Нагадаємо, за минулу добу в україні вакцинувалася рекордна кількість людей проти коронавірусу – 251 тисячу, із 24 лютого провели понад 15 мільйонів щеплень.