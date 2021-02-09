Це наша спільна перемога, – Степанов заявив про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні

Джерело:24 канал
Міністр охорони здоров'я заявив про стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні. Він повідомив, що захворюваність знизилась втричі.
Під час ранкового брифінгу 9 лютого очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що про стабілізацію з коронавірусом в Україні свідчить не лише добова статистика захворюваності, а й показники смертності та госпіталізацій.
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Степанов додав, що Україна перебуває на 34 місці за смертністю від коронавірусу у світі. Міністр вкотре заявив, що в Україні утричі менше смертей від хвороби, ніж у Великій Британії та удвічі менше, ніж у Франції.
Тож можна й справді сказати, що смертність внаслідок COVID-19 в Україні дещо впала.
Міністр додав, що українці не можуть розслаблятися і говорити, що все остаточно. Він підкреслив, що необхідно продовжувати дотримуватись елементарних заходів безпеки. Адже, перериваючи ланцюг передачі інфекції, ми рятуємо комусь життя.