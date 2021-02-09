Це наша спільна перемога, – Степанов заявив про стабілізацію ситуації з COVID-19 в Україні

Міністр охорони здоров'я заявив про стабілізацію ситуації з коронавірусом в Україні. Він повідомив, що захворюваність знизилась втричі.

Під час ранкового брифінгу 9 лютого очільник МОЗ Максим Степанов розповів, що про стабілізацію з коронавірусом в Україні свідчить не лише добова статистика захворюваності, а й показники смертності та госпіталізацій.

До теми За добу в Україні впала кількість госпіталізацій від COVID-19, але зросла смертність

Як змінилась ситуація з коронавірусом в Україні з грудня:

У перший тиждень грудня в Україні виявили близько 89 тисяч хворих на коронавірус;

Натомість у перший тиждень лютого – 25 тисяч хворих;

Якщо у перший тиждень грудня в лікарнях перебувало понад 28 тисяч госпіталізованих, то на вчорашній (8 лютого) у медичних закладах лежало 17 911 людей з важким або середнім перебігом хвороби.

Максим Степанов “Якщо ми подивимось на статистику, то ми бачимо стабілізацію ситуації... Тобто ми домоглися. Це наша така спільна, проміжна перемога в боротьбі з COVID-19".

Статистика смертності від коронавірусу в Україні

Степанов додав, що Україна перебуває на 34 місці за смертністю від коронавірусу у світі. Міністр вкотре заявив, що в Україні утричі менше смертей від хвороби, ніж у Великій Британії та удвічі менше, ніж у Франції.

До слова, згідно з даними РНБО , за відрізок часу 9 січня – 9 лютого від коронавірусу померло 4 103 українці. Натомість за період 9 грудня – 9 січня – 5 464.

Тож можна й справді сказати, що смертність внаслідок COVID-19 в Україні дещо впала.

Міністр додав, що українці не можуть розслаблятися і говорити, що все остаточно. Він підкреслив, що необхідно продовжувати дотримуватись елементарних заходів безпеки. Адже, перериваючи ланцюг передачі інфекції, ми рятуємо комусь життя.