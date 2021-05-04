Думаю, випадки в Україні є, але це не афішується, – інфекціоністка про нелегальну вакцинацію

Українці офіційно мають змогу отримати лише безкоштовну вакцину від коронавірусу, та й обирати, яким саме препаратом щепитись, – не доводиться. Проте самі інфекціоністи припускають, що нелегальна імунізація від COVID-19 таки існує.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповіла інфекціоніста Леся Радковська. Вона зауважила: офіційно про такі випадки ніхто не повідомляє.

Все тут Підпільна вакцинація, загроза 4 хвилі і безкінечна мутація COVID-19: інтерв'ю з інфекціоністкою

Ми з лікарями розмовляли на цю тему, – Радковська

Ми спілкуємося з лікарями з інших міст, був такий випадок, розмовляли на цю тему. Мовляв, з’явилися вакцини і будуть щеплювати від COVID-19. Однак насправді ніхто не розумів, що це за вакцина і як будуть проводити щеплення,

– розповіла Радковська.

Невідомо, де саме можуть нелегально вакцинувати

На той момент, коли лунали ці розмови, ще ніхто офіційно не отримував жодної дози вакцини, наголосила лікарка. Щодо того, чи відбувалась така вакцинація у приватних медичних центрах, Радковська стверджувати не береться.

Але ціна, здається, була в доларах. Думаю, що такі випадки по Україні уже є, просто ніхто про них не афішує,

– додала інфекціоністка.

Яка ситуація з вакцинацією в Україні

Джерело: фейсбук Максима Степанова

Зазначимо, що за добу 1 травня в Україні проти коронавірусу вакцинували 2 661 людину. Загалом з часу старту вакцинальної кампанії щепили 754 926 людей, з них 2 дози отримали 290 осіб.

Як записатись на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу