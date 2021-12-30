Це не доцільно, – ВООЗ розкритикували країни, які скорочують самоізоляцію

У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали країни з обережністю скорочувати період самоізоляції. Все це на тлі поширення штаму Омікрон.

Країни мають бути обережні, – ВООЗ

Зокрема, там вважають, що наразі це робити "недоцільно", оскільки кількість випадків захворювання зростає по всьому світу.

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Виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Райан наголосив, що уряди мають бути "обережними" у цьому питанні.

Річ у тім, що навіть за попередніх штамів більшість людей інкубують і виявляють симптоми або вони є позитивними щонайменше протягом перших 6 днів.

Імовірність того, що вони будуть позитивними або передадуть хворобу після цього, нижча. Однак саме уряди мають ухвалити рішення про те, коли дозволити людям вийти з карантину з додатковими тестами,

– сказав він.

Передумови

Напередодні у США знизили обмеження на ізоляцію американців, які заразилися коронавірусом. А також скоротили час, який потрібен для карантину близьким контактам.

Цей термін скоротили до 5 днів, хоча раніше він складав 10. Однак є умова – у пацієнтів з COVID-19 мають бути відсутні симптоми.

У CDC наголосили, що "це науково виправдано". Згідно з їхніми дослідженнями, більшість інфекцій відбувається за 2 дні до і через 3 дні після появи симптомів коронавірусу.

Що відомо про новий штам коронавірусу Омікрон

Цей штам вперше виявили у Південній Африці 24 листопада.

Цей варіант має велику кількість мутацій, які можуть спричинити більшу заразність вірусу. Також експерти вважають, що штам Омікрон може виявитися стійкішим до вакцин. Тож ВООЗ визнала Омікрон таким, "що викликає побоювання".

Десятки країн почали закривати кордони для тих, хто приїжджає з півдня Африки через нову мутацію коронавірусу. Однак у ВООЗ вважають, що повна заборона на поїздки не зупинить поширення штаму.

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18 грудня в Україні виявили перший випадок зараження штамом Омікрон. Цей пацієнт уже одужав.