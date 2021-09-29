Внаслідок своїх злочинних махінацій завідувач одного з відділень зі своїм колегою отримували пів мільйона гривень щомісяця.
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Що відомо про цих лікарів
Директор Житомирського обласного онкодиспансеру Ігор Сабадаш назвав зловмисників не лікарями, а нелюдами. Адже вони забирали надію у людей, не надаючи їм доступ до безкоштовних ліків.
Це не лікарі, це нелюди. Ми добиваємося, шукаємо кошти та просимо, щоб забезпечити цих бідних людей препаратами. Наш колектив увесь шокований,
– заявив Сабадаш.
За його словами, заклад щороку отримує від держави препаратів на 50 мільйонів гривень. Усі вони дорогі, лише один курс хіміотерапії може коштувати до 50 тисяч гривень. І завідувач хіміотерапевтичного відділення вже не вперше підозрюється у зловживаннях.
"В мене постійно з ними війна була. Я його звільняв з роботи, він відновився через суд. Тоді теж були якісь незрозумілості", – зауважив директор Житомирського обласного онкодиспансеру.
Яку схему вони організували
За даними СБУ, завідувач одного з відділень зі своїм колегою змушували пацієнтів купувати дорогі ліки в аптеках. У той час, як на кожного онкохворого вони отримували від держави безкоштовні медикаменти. Але їх медики списували та продавали приватним аптекам за пів ціни.
Під час обшуків у підозрюваних, а також в аптеках, правоохоронці вилучили:
- майже пів мільйона гривень готівкою,
- чергову партію ліків.
Медики списували документально ці препарати, та продавали їх у приватні аптеки за пів ціни. Попередньо їх дохід складав пів мільйона гривень щомісяця,
– зазначила речниця управління СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.
Медиків ще не відсторонили від роботи
Вражає, але зловмисники й досі продовжують працювати в онкодиспансері. Підозру поліція їм також поки що не вручила. Як пояснила речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко, жодної підозри в кримінальному провадженні поки що не оголосили, оскільки слідство перебуває на етапі збирання речових доказів.