"Це не лікарі, а нелюди": що відомо про медиків, які обкрадали онкохворих на Житомирщині

Правоохоронці з'ясували, що працівники одного з онкодиспансерів цинічно наживалися на хворих. Вони змушували онкохворих купувати безкоштовні ліки.

Внаслідок своїх злочинних махінацій завідувач одного з відділень зі своїм колегою отримували пів мільйона гривень щомісяця.

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Що відомо про цих лікарів

Директор Житомирського обласного онкодиспансеру Ігор Сабадаш назвав зловмисників не лікарями, а нелюдами. Адже вони забирали надію у людей, не надаючи їм доступ до безкоштовних ліків.

Це не лікарі, це нелюди. Ми добиваємося, шукаємо кошти та просимо, щоб забезпечити цих бідних людей препаратами. Наш колектив увесь шокований,

– заявив Сабадаш.

За його словами, заклад щороку отримує від держави препаратів на 50 мільйонів гривень. Усі вони дорогі, лише один курс хіміотерапії може коштувати до 50 тисяч гривень. І завідувач хіміотерапевтичного відділення вже не вперше підозрюється у зловживаннях.

"В мене постійно з ними війна була. Я його звільняв з роботи, він відновився через суд. Тоді теж були якісь незрозумілості", – зауважив директор Житомирського обласного онкодиспансеру.

Яку схему вони організували

За даними СБУ, завідувач одного з відділень зі своїм колегою змушували пацієнтів купувати дорогі ліки в аптеках. У той час, як на кожного онкохворого вони отримували від держави безкоштовні медикаменти. Але їх медики списували та продавали приватним аптекам за пів ціни.

Під час обшуків у підозрюваних, а також в аптеках, правоохоронці вилучили:

майже пів мільйона гривень готівкою,

готівкою, чергову партію ліків.

Медики списували документально ці препарати, та продавали їх у приватні аптеки за пів ціни. Попередньо їх дохід складав пів мільйона гривень щомісяця,

– зазначила речниця управління СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

Медиків ще не відсторонили від роботи

Вражає, але зловмисники й досі продовжують працювати в онкодиспансері. Підозру поліція їм також поки що не вручила. Як пояснила речниця ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко, жодної підозри в кримінальному провадженні поки що не оголосили, оскільки слідство перебуває на етапі збирання речових доказів.

Якщо провину лікарів доведуть, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.