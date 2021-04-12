Медичний директор Першого медцентру Тель-Авіва Юрій Раньков один з тих медиків, які наголошують на тому, що пандемія COVID-19 – не остання. Зокрема через глобальне потепління та збільшення населення.

Юрій Раньков розповів, що люди повинні звикнути до носіння масок та соціальної дистанції. Адже коронавірус SARS-CoV-2 – не останній вірус, з яким стикнеться людство.

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Це не останній вірус, який кинув нам виклик. Це не остання пандемія. І наступна може бути значно важчою. Може прийти вірус суттєво отруйніший, ніж коронавірус. Епідеміологи прогнозують нам такий сценарій через зміну клімату і збільшення популяції людей,

– розповів Раньков.

Раньков додав, що люди мають відповідальніше ставитись до стану свого здоров'я. Натомість кожна країна повинна створити кращі умови для роботи медиків.

Як я чув, на просторі колишнього СРСР престиж медичної професії дуже впав. На мою думку, або суспільство й уряди цих країн змінять ставлення до лікарів і охорони здоров'я, або почнуть відбуватися сумні ексцеси. Недостатній рівень підготовки медиків та недофінансування галузі призведуть до вкрай небажаних наслідків,

– вважає лікар.

На думку Ранькова нам ще дуже "пощастило, що вірус не настільки отруйний". Цього разу науковцям вдалося швидко створити вакцини, але цього ще не достатньо. Медик додав, що якщо людство не буде розвивати національні системи охорони здоров'я й міжнародне медичне співробітництво, то попереду чекатимуть великі труднощі.