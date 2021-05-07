Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу. Він наголосив, що на території жовтої та помаранчевої областей, у які потрапляють регіони після червоної, теж діють обмеження.

Важливо Ми вийшли з третьої хвилі пандемії, – Степанов

Це не скасування карантину. Це скасування деяких жорстких карантинних обмежень,

– додав Ляшко.

Які обмеження діють на території помаранчевої та жовтої зон:

носіння масок в публічних місцях;

дотримання дистанції в 1,5 метра;

обмеження на проведення масових заходів;

обмеження на кількість пасажирів в громадському транспорті;

заборона на проведення дискотек, роботу нічних клубів, бенкетів в закладах громадського харчування;

заклади громадського харчування можуть працювати тільки до 00:00, а до 7:00 їхня робота заборонена.

Представники МОЗ стежитимуть за вакцинацією у регіонах

Вже наступного тижня представники МОЗ розпочнуть візити в регіони, аби подивитись, як відбувається процес вакцинації. Ляшко запевняє, що кожен випадок порушення розглянуть та нададуть поради, як оптимізувати кампанію – до світових стандартів.