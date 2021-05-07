Про це Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу. Він наголосив, що на території жовтої та помаранчевої областей, у які потрапляють регіони після червоної, теж діють обмеження.
Важливо Ми вийшли з третьої хвилі пандемії, – Степанов
Це не скасування карантину. Це скасування деяких жорстких карантинних обмежень,
– додав Ляшко.
Які обмеження діють на території помаранчевої та жовтої зон:
- носіння масок в публічних місцях;
- дотримання дистанції в 1,5 метра;
- обмеження на проведення масових заходів;
- обмеження на кількість пасажирів в громадському транспорті;
- заборона на проведення дискотек, роботу нічних клубів, бенкетів в закладах громадського харчування;
- заклади громадського харчування можуть працювати тільки до 00:00, а до 7:00 їхня робота заборонена.
Представники МОЗ стежитимуть за вакцинацією у регіонах
Вже наступного тижня представники МОЗ розпочнуть візити в регіони, аби подивитись, як відбувається процес вакцинації. Ляшко запевняє, що кожен випадок порушення розглянуть та нададуть поради, як оптимізувати кампанію – до світових стандартів.
Що відомо про процес вакцинації в Україні?
Вакцинація проти коронавірусу стартувала 24 лютого. Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, 821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).