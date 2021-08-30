Це не розкіш: у ВООЗ змінили думку про вакцинацію третьою дозою

Всесвітня організація з охорони здоров'я змінила свою позицію щодо щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу – тепер її рекомендують вводити вразливим групам населення.

Третя доза – це не розкіш, а необхідність

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що вакцинацію трьома дозами препарату варто проводити винятково вразливим верствам населення.

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Бустерна (третя) доза вакцини – це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп,

– сказав Клюге.

За його словами, до цього варто ставитися украй обережно, тому що досліджень про безпечність третьої дози дуже мало.

Що відомо про вакцинацію трьома дозами

Уряд Ізраїлю першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.

Ввели вакцинацію трьома дозами також Франція, Німеччина, США, Велика Британія та багато країн Близького Сходу.

Водночас ВООЗ раніше хотіли ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.

Зокрема, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку та назвав це "ганьбою людства".

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