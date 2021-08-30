Це не розкіш: у ВООЗ змінили думку про вакцинацію третьою дозою

30 серпня 2021 , 18:01
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Джерело:

The Washington Post

Всесвітня організація з охорони здоров'я змінила свою позицію щодо щеплення бустерною дозою вакцини проти коронавірусу – тепер її рекомендують вводити вразливим групам населення.

Третя доза – це не розкіш, а необхідність

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що вакцинацію трьома дозами препарату варто проводити винятково вразливим верствам населення.

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Бустерна (третя) доза вакцини – це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш уразливих груп,
– сказав Клюге.

За його словами, до цього варто ставитися украй обережно, тому що досліджень про безпечність третьої дози дуже мало.

Що відомо про вакцинацію трьома дозами

  • Уряд Ізраїлю першим у світі схвалив введення третьої дози цієї вакцини літнім людям у віці від 60 років і старше.
  • Ввели вакцинацію трьома дозами також Франція, Німеччина, США, Велика Британія та багато країн Близького Сходу.
  • Водночас ВООЗ раніше хотіли ввести заборону на ревакцинацію проти коронавірусу до кінця вересня.
  • Зокрема, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус обурився, що бідні країни вакцинували проти коронавірусу менш ніж 2% населення, через брак вакцин на ринку та назвав це "ганьбою людства". 

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Автор: Анастасія Лукашевська