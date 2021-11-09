Це не те, що зупинить пандемію, – ВООЗ про таблетки від коронавірусу

Глава представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні доктор Ярно Хабіхт вважає, що поява ліків проти коронавірусної інфекції COVID-19 у формі пігулок не зможе зупинити пандемію коронавірусу.

Фахівець вважає, що ці препарати не зможуть стати альтернативою вакцинації проти коронавірусу. Таблетки від коронавірусу є лише додатковим інструментом у боротьбі проти COVID-19.

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Вакцинація допомагає знизити ризик потрапити до лікарні та реанімації. Лікарні зараз переповнені. Ви можете уявити ситуацію, коли у нас багато ліків, але ліжка все ще заповнені. Це не те, що допоможе нам подолати пандемію,

– додав Хабіхт.

Що відомо про пігулки проти коронавірусу

Наразі найбільш перспективними препаратами проти коронавірусу вважають таблетки від американських фармкомпаній Pfizer та MSD (Merck & Co Inc).

Так, у Pfizer оголосили про успішне завершення ІІ фази клінічних випробувань нового препарату проти COVID-19 під назвою Paxlovid. Розробка препарату тривала 1,5 року.

Paxlovid містить речовину PF-07321332, яка блокує активність вірусної протеази – ключового ферменту, необхідного вірусам для розмноження.

Серед пацієнтів, які приймали новий препарат через три дні після появи симптомів, до лікарні потрапили лише 0,8%, тоді як у контрольній групі цей показник становив 7%. Сім добровольців, які отримували плацебо, померли, смертей у Paxlovid не було.

MSD (Merck & Co Inc) оголосила на початку минулого місяця, що їхній експериментальний препарат "Молнупіравір" на 50% знизив ризик смерті або госпіталізації у заражених COVID-19 людей.

Нагадаємо, у ВООЗ позитивно поставилися до заяви MSD про успішні випробування "Молнупіравіру", проте закликали розробників передати дані клінічних випробувань препарату.

Тоді як, Pfizer у FDA дозволили припинити подальші дослідження препарату, оскільки сумнівів щодо його ефективності та безпеки немає.

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