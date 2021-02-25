Максим Степанов прокоментував ситуацію в Олександрівській інфекційній лікарні Києва. Там з 24 медиків лише 2 погодилися вакцинуватися препаратом від AstraZeneca індійського виробництва. Степанов заявив, що цей показник – не вирок українській вакцинації.

Глава Міністерства охорони здоров'я Степанов заявив, що, за даними соціологічних досліджень, в Україні готові вакцинуватися близько 43% громадян.

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Водночас у МОЗ розуміють: у контексті ситуації відсоток готових вакцинуватися є дуже малим. Щоб покращити ситуацію, необхідно провести максимальну комунікаційну кампанію

Ми говоримо про те, чому треба вакцинуватись. Тому що вакцина – це той квиток, який захистить від хвороби такої, як коронавірус. Це той квиток, який може захистити від смерті. Тому вакцинація – це дуже потрібно,

– зауважив Степанов.

Що ще сказав Степанов

Станом 25 лютого 2021 року від коронавірусу вакцинували 1179 українців.

Для України пріоритетним є не лише старт, але й увесь процес вакцинації.

Наразі бажаний показник – 60% вакцинованих громадян.

Вакцинація в Україні має бути насамперед безпечною.

У країні вже сформовані мобільні бригади, які здійснюють вакцинацію.

Щодня кількість вакцинованих збільшуватиметься.

Наразі все йде за планом.

Зверніть увагу! Перша партія вакцини – 500 тисяч доз – від компанії AstraZeneca індійського виробництва прибула в Україну 23 лютого. Президент Володимир Зеленський заявив, що цей препарат є одним з найкращих у світі.