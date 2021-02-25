Це не вирок: Степанов пояснив, чому українці, особливо медики, не хочуть вакцинуватися
Максим Степанов прокоментував ситуацію в Олександрівській інфекційній лікарні Києва. Там з 24 медиків лише 2 погодилися вакцинуватися препаратом від AstraZeneca індійського виробництва. Степанов заявив, що цей показник – не вирок українській вакцинації.
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Глава Міністерства охорони здоров'я Степанов заявив, що, за даними соціологічних досліджень, в Україні готові вакцинуватися близько 43% громадян.
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Водночас у МОЗ розуміють: у контексті ситуації відсоток готових вакцинуватися є дуже малим. Щоб покращити ситуацію, необхідно провести максимальну комунікаційну кампанію
Ми говоримо про те, чому треба вакцинуватись. Тому що вакцина – це той квиток, який захистить від хвороби такої, як коронавірус. Це той квиток, який може захистити від смерті. Тому вакцинація – це дуже потрібно,
– зауважив Степанов.
Що ще сказав Степанов
- Станом 25 лютого 2021 року від коронавірусу вакцинували 1179 українців.
- Для України пріоритетним є не лише старт, але й увесь процес вакцинації.
- Наразі бажаний показник – 60% вакцинованих громадян.
- Вакцинація в Україні має бути насамперед безпечною.
- У країні вже сформовані мобільні бригади, які здійснюють вакцинацію.
- Щодня кількість вакцинованих збільшуватиметься.
- Наразі все йде за планом.
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