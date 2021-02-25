Це не вирок: Степанов пояснив, чому українці, особливо медики, не хочуть вакцинуватися

Джерело:"Право на владу" на 1+1
Максим Степанов прокоментував ситуацію в Олександрівській інфекційній лікарні Києва. Там з 24 медиків лише 2 погодилися вакцинуватися препаратом від AstraZeneca індійського виробництва. Степанов заявив, що цей показник – не вирок українській вакцинації.
Глава Міністерства охорони здоров'я Степанов заявив, що, за даними соціологічних досліджень, в Україні готові вакцинуватися близько 43% громадян.
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Водночас у МОЗ розуміють: у контексті ситуації відсоток готових вакцинуватися є дуже малим. Щоб покращити ситуацію, необхідно провести максимальну комунікаційну кампанію
Ми говоримо про те, чому треба вакцинуватись. Тому що вакцина – це той квиток, який захистить від хвороби такої, як коронавірус. Це той квиток, який може захистити від смерті. Тому вакцинація – це дуже потрібно,
– зауважив Степанов.