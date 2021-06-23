Це позбавить гикавки миттєво: вчені розробили спеціальну соломинку

Більше не потрібно затримувати дихання – нейробіологи з Техаського університету розробили та успішно випробували питну соломинку HiccAway для зупинки гикавки.

Суть розробки

HiccAway подібний за формою до соломинки з регульованим клапаном тиску на одному кінці. Потягування води з цієї жорсткої соломинки за словами авторів винаходу, позбавляє від гикавки більшості людей. Вартість соломинки складає 14 доларів.

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Результати досліджень, які опублікували в журналі JAMA Network свідчать, що пристрій припиняв гикавку майже в 92% випадків.

Понад 90% учасників заявили, що вони вважають це більш зручним, ніж інші домашні засоби, в той час, як 183 з 203 учасників заявили, що це дає кращі результати.

Пристрій спрацьовує миттєво, і ефект зберігається впродовж кількох годин,

– зазначив один із авторів розробки.



Соломинка проти гикавки коштує 14 доларів / Фото HiccAway

Доктор Рис Томас, невролог-консультант і фахівець в лікуванні епілепсії з Університету Ньюкасла, який не брав участі в дослідженні, сказав, що, хоча пристрій "ймовірно, буде працювати й у випадку коронавірусної хвороби" при наявності такого симптому.