Це пріоритет МОЗ, – Ляшко сказав, як зміняться зарплати лікарів і медсестер

Медики у 2022 році отримуватимуть вищу заробітну плату. Сума також залежатиме від того, у якому відділенні вони працюють та чи сильно навантажені роботою.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі. За його словами, зарплати медиків – пріоритет МОЗ на рік.

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"Миттєвий результат, який буде кінцевою ціллю реалізації бюджету – це щасливі, мотивовані наші лікарі. Той рівень заробітної плати, який є зараз, не є ринковим і гідним тієї професії", – зазначив Ляшко.

Якими будуть мінімальні зарплати

Міністр вважає, що зарплати повинні бути вищими, адже медики щодня рятують життя українців.

Ті 33 мільярди гривень, які додають до програми медичної гарантії, будуть спрямовані на забезпечення мінімального рівня зарплати у медичній системі: 13 тисяч 500 гривень для медсестри і 20 тисяч гривень для лікаря,

– наголосив Ляшко.

Як зазначив міністр, сума збільшуватиметься залежно від навантаження і відділення, в якому працює людина.

"Треба розуміти, що пріоритетом бюджету 2022 року є збільшення зарплати медичним працівникам", – підсумував очільник МОЗ.

"Що це було?" з Віктором Ляшком на 24 каналі: дивіться відео

Уряд 15 вересня розглянув проєкт Державного бюджету на 2022 рік.



Головні показники Держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу