Таку думку озвучив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він пояснив, що у деяких областях вже 90% лікарняних ліжок завантажено – це близько до колапсу.
До теми У двох регіонах України ліжка з киснем заповнені на 80%: де найзагрозливіша ситуація
"На жаль, ми бачимо, що це ще не пік. За останніми прогнозами МОЗ та Національної академії медичних наук, за тиждень може початися пік", – сказав Радуцький.
Є загроза, що медична система зламається
Якщо буде 30 – 40 тисяч хворих за добу, то система витримає. Якщо більше – це вже питання. Найгірше, що може статися – це колапс медичної системи,
– заявив Радуцький.
У Херсонську область ДСНС направила мобільний шпиталь, у якому є 120 ліжок. Однак таких шпиталів на кожну область не вистачить.
"Є області, де ситуація дуже важка. Це не червона зона, а така бордова. Ще темніша, ніж червона", – зауважив Радуцький.
COVID-19 в Україні: останні новини
- За 25 жовтня найбільше інфікованих виявили у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях. У кожній – понад тисячу нових пацієнтів.
- Також за добу в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків заражень, а до лікарень госпіталізували 2 939 людей.
- Померли за 25 жовтня ще 734 інфікованих. Це, до слова, найбільша кількість від початку пандемії.
Привілеї для вакцинованих в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу