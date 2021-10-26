Це ще не пік, – Радуцький не виключає колапсу медичної системи

В Україні погіршується ситуація з COVID-19, однак це ще не пік. Кількість хворих і надалі збільшуватиметься. Не виключають, що може трапитись колапс медичної системи.

Таку думку озвучив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі. Він пояснив, що у деяких областях вже 90% лікарняних ліжок завантажено – це близько до колапсу.

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"На жаль, ми бачимо, що це ще не пік. За останніми прогнозами МОЗ та Національної академії медичних наук, за тиждень може початися пік", – сказав Радуцький.

Є загроза, що медична система зламається

Якщо буде 30 – 40 тисяч хворих за добу, то система витримає. Якщо більше – це вже питання. Найгірше, що може статися – це колапс медичної системи,

– заявив Радуцький.

У Херсонську область ДСНС направила мобільний шпиталь, у якому є 120 ліжок. Однак таких шпиталів на кожну область не вистачить.

"Є області, де ситуація дуже важка. Це не червона зона, а така бордова. Ще темніша, ніж червона", – зауважив Радуцький.

COVID-19 в Україні: останні новини

За 25 жовтня найбільше інфікованих виявили у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях. У кожній – понад тисячу нових пацієнтів.

Також за добу в Україні зареєстрували 19 120 нових випадків заражень, а до лікарень госпіталізували 2 939 людей.

Померли за 25 жовтня ще 734 інфікованих. Це, до слова, найбільша кількість від початку пандемії.



Привілеї для вакцинованих в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу