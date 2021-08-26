Зниження темпів фіксують до 5% через святкові дні. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Варто прочитати У першій половині вересня Україна може вийти із зеленої зони, – керівник KSE

Ганиченко: В Україні немає "вибухової активності"

За його словами, низка показників "завмирає". Зокрема менше виявляють хворих на COVID-19, менше госпіталізують та виписують з медичних закладів.

Це ще не спалах,

– наголосив Ганиченко.

Він відзначив, що в Україні понад місяць спостерігається зростання захворюваності. Але це не можна назвати спалахом, адже немає "вибухової активності" як у Європі.

"Наприклад, наразі до великих країн Європи зі спалахом додалась Німеччина. Вона (її показники – 24 канал) зростає вдвічі за тиждень. Україні ще далеко до таких темпів, але з досвіду Європи вони можуть розвинутись за 1 – 2 тижні дуже легко", – сказав керівник KSE.

Зауважимо! Станом на 26 серпня в Німеччині на коронавірус інфікувались 3 901 864 осіб. З них – 92 572 смертельні випадки, а 3 714 400 хворих одужали.

Ситуація в Європі – стабільна

В Європі, як зауважив експерт, дійсно ситуація стабільна, вона перебуває на такому рівні вже 5 тижнів. "Негативний момент в тому, що вона стабільна на найвищому рівні поточних виявів. Тобто пішло дуже стрімке зростання 2 – 3 місяці тому.

Потім воно зафіксувалось на великому рівні і тримається там 5 тижнів", – пояснив Ганиченко. Він вважає те, що захворюваність не падає є дуже поганим знаком.

Ми вийшли на так званий європейський пік і там продовжуємо перебувати,

– зауважив експерт.

Він рекомендує державі дивитись саме на показник госпіталізації. Адже нові випадки дуже залежать від рівня тестувань, тобто чим більше ми тестуємо, тим більше виявляємо і навпаки.

Ганиченко сказав, що чекати від COVID-19 надалі: дивіться відео

Ситуація з коронавірусом у світі: що відомо