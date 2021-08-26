Зниження темпів фіксують до 5% через святкові дні. Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.
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Ганиченко: В Україні немає "вибухової активності"
За його словами, низка показників "завмирає". Зокрема менше виявляють хворих на COVID-19, менше госпіталізують та виписують з медичних закладів.
Це ще не спалах,
– наголосив Ганиченко.
Він відзначив, що в Україні понад місяць спостерігається зростання захворюваності. Але це не можна назвати спалахом, адже немає "вибухової активності" як у Європі.
"Наприклад, наразі до великих країн Європи зі спалахом додалась Німеччина. Вона (її показники – 24 канал) зростає вдвічі за тиждень. Україні ще далеко до таких темпів, але з досвіду Європи вони можуть розвинутись за 1 – 2 тижні дуже легко", – сказав керівник KSE.
Ситуація в Європі – стабільна
В Європі, як зауважив експерт, дійсно ситуація стабільна, вона перебуває на такому рівні вже 5 тижнів. "Негативний момент в тому, що вона стабільна на найвищому рівні поточних виявів. Тобто пішло дуже стрімке зростання 2 – 3 місяці тому.
Потім воно зафіксувалось на великому рівні і тримається там 5 тижнів", – пояснив Ганиченко. Він вважає те, що захворюваність не падає є дуже поганим знаком.
Ми вийшли на так званий європейський пік і там продовжуємо перебувати,
– зауважив експерт.
Він рекомендує державі дивитись саме на показник госпіталізації. Адже нові випадки дуже залежать від рівня тестувань, тобто чим більше ми тестуємо, тим більше виявляємо і навпаки.
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Ситуація з коронавірусом у світі: що відомо
- У Всесвітній організації охорони здоров'я відзначили, що ситуація із пандемією COVID-19 у світі стабілізувалась.
- Однак захворюваність і смертність залишаються на дуже високому рівні. Усе через поширення штаму Дельта.
- За інформацією ВООЗ, наступні 3 місяці стануть критичними.