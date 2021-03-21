У деяких пацієнтів після лікування коронавірусу може виникати внутрішня кровотеча. Про такі випадки вже повідомили на Львівщині.

Завідувач першого хірургічного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Гнат Герич розповів, що за останні 20 днів на операційний стіл потрапило 3 пацієнти з коронавірусом. У них була внутрішня кровотеча.

До теми У Франції новий штам коронавірусу: його не виявити за мазками з носа

У двох лікування вже було на завершальній стадії, а останній лише нещодавно його розпочав.

Такий вид кровотеч, на мою думку, є новим видом ускладнень, які виникають внаслідок лікування коронавірусу антикоагулянтами (препаратами для розрідження крові – 24 канал),

– заявив Гнат Герич.

Хірург розповів, що за останні пів року такого виду кровотеч не було. Але за останні 20 днів таких діагнозів було аж 3. На днях у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вже прооперували львів'янина з таким діагнозом.

Як виявили кровотечу

Чоловіка до лікарні перевели з одного львівського медзакладу, призначеного для лікування хворих на коронавірус.

Пацієнт скаржився на біль у животі та мав підвищену температуру тіла. Тож спершу в нього запідозрили апендицит або інші проблеми з органами черевної порожнини.

Але під час обстеження на комп'ютерному томографі (КТ) виявилось, що у заочеревинному просторі хворого скупчилася рідина. Тож чоловіка одразу вирішили оперувати.

Під час оперативного втручання хірурги виявили гігантську гематому, багато масивних згустків крові без явних ознак ушкодження якоїсь судини. У пацієнта вилилося приблизно 1,5 літра крові, хоч явно ушкодженої судини не було.

Лікар пояснив, що організм самостійно не може розсмоктати масивні згустки крові. Тож їх необхідно термінового забирати, оскільки вони можуть інфікуватися і призвести до важких гнійних ускладнень та сепсису (зараження крові).

Це важка ситуація. З одного боку хворому слід давати препарати, що розріджують кров, бо без них можуть утворитися тромби і виникнути тромбоемболічні ускладнення, що загрожують життю, з іншого – вони ж можуть спровокувати масивні кровотечі, які також є загрозливими для життя хворого,

– розповів хірург.