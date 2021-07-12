У МОЗ повідомили, що вакцина буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

До теми Актуально про вакцинальну кампанію в Україні

В країні достатньо вакцин

Україна очікує отримати близько 1 мільйон доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, це дозволило зробити вакциною доступною для широкого загалу.

Водночас в Україні щодня працює до 2 тисяч пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, яку постачають в однодозних флаконах і яка не вимагає наднизьких температур зберігання, що робить її зручною для використання в таких пунктах.

Довідка: від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Коротко про Pfizer

Вакцину Pfizer використовують в усьому світі, це по суті єдина з доступних в Україні вакцин, яка схвалена в усіх країнах Євросоюзу.

Досі вона не була доступна широкому загалу. Щепитися нею можна було лише певним категоріям громадян, як от медикам чи працівникам освіти.

Крім того, вакциною Comirnaty/Pfizer щеплюють мобільні бригади організовані колективи.

Cominarity – важливе про вакцину Вакцина Pfizer-BioNTech – це мРНК-вакцина. Для повноцінної імунізації людині потрібно отримати 2 дози з інтервалом у 21 день. Ефективність препарату проти легкої форми коронавірусу становить 91,3%. Проти важкої – 100%. Також важливо, що вона ефективна проти "південноафриканського" штаму.

До теми Яка вакцина проти коронавірусу найкраща: версія Ляшка