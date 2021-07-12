В центрах масової вакцинації відтепер буде вакцина від Pfizer: як її можна отримати
Джерело:МОЗ
Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech відтепер будуть використовувати у центрах масової вакцинації для усіх охочих імунізуватись.
У МОЗ повідомили, що вакцина буде доступна усім охочим з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.
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В країні достатньо вакцин
Україна очікує отримати близько 1 мільйон доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech від COVID-19 до кінця липня, це дозволило зробити вакциною доступною для широкого загалу.
Водночас в Україні щодня працює до 2 тисяч пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech, яку постачають в однодозних флаконах і яка не вимагає наднизьких температур зберігання, що робить її зручною для використання в таких пунктах.Довідка: від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них отримали 1 дозу – 2 311 690 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 177 642 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Коротко про Pfizer
Вакцину Pfizer використовують в усьому світі, це по суті єдина з доступних в Україні вакцин, яка схвалена в усіх країнах Євросоюзу.
Досі вона не була доступна широкому загалу. Щепитися нею можна було лише певним категоріям громадян, як от медикам чи працівникам освіти.
Крім того, вакциною Comirnaty/Pfizer щеплюють мобільні бригади організовані колективи.
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