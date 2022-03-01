У міністерстві зазначили, що карети швидкої придбали за кошти державного бюджету України. Та нагадали, що заклади охорони здоров'я та бригади екстреної медичної допомоги працюють у всіх регіонах.

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Та надають допомогу попри все, іноді під обстрілами та ризикуючи своїм життям.

МОЗ висловлює подяку кожному медичному працівнику, який самовіддано та героїчно захищає здоров'я кожного українця,

– йдеться в повідомленні.

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