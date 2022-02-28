Центри крові заготовлятимуть кров: переважно з негативним резус-фактором
28 лютого 2022 , 20:34Читать новость на русском
З 28 лютого центрі крові переводять до фази "утримання запасів".
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.
Увага Аптечка першої необхідності: що взяти з собою у сховище
Завдяки спільним зусиллям в короткий термін сформовано запаси компонентів крові, які нині повністю забезпечують потреби з урахуванням поточної ситуації,
– йдеться в повідомленні МОЗ.
У відомстві дякують за кожну донацію крові, здійснену для забезпечення потреб як Збройних Сил України та силових відомств, так і потреб мирного населення.
Проте, у разі необхідності, у МОЗ звернуться ще раз до громадян із проханням про донацію крові через офіційні сайти та сторінки у соцмережах МОЗ та Українського центру трансплант-координації.Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!