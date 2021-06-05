У Центрі масової COVID-вакцинації в Києві виникли перші проблеми: фото, відео

Від самого ранку в єдиному Центрі вакцинації у Києві утворились живі черги. Люди від 5 ранку займають місце, щоб зробити щеплення проти COVID-19. Але, скоріше за все, пощастить не всім.

На місце вже привезли дози вакцини Coronavac. Також приїхали й бригади медиків, які будуть імунізувати людей.

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Тим часом вже від 5 – 6 ранку перед будівлею утворилась велика жива черга. Є навіть люди, які приїхали з інших міст.

Як повідомляють журналісти, напередодні багатьом людям подзвонили й запросили на щеплення, але смс-повідомлення їм не прийшло.

Але без повідомлення вакцинуватися можна лише в тому випадку, якщо ставати в загальну чергу.



Черга до пункту вакцинації у Києві / Фото "Сегодня"

У підсумку, деякі люди не хочуть стояти й просто йдуть.

Черги на вакцинацію у пункті щеплення: відео "Сегодня"

Кого вакцинують у Центрі вакцинації проти COVID-19

Зауважимо, що у вихідні дні у Центрі вакцинації щеплення роблять 2 загальним групам людей:

тим, хто отримав смс-повідомлення із запрошенням; тим, хто зареєструвався в "Дії", але не отримав відповіді. Відповідно, такі люди автоматично стають у живу чергу.

Коли працює центр вакцинації у Києві

Вакцинацію киян проводитимуть 5 і 6 червня. Центр працює з 10:00 до 17:30 за адресою: проспект Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

До слова, такі ж центри вакцинації у ці вихідні працюють у 10 містах України.