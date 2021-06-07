Нагадаємо, 5-6 червня в Україні запрацювали центри масової вакцинації населення. Пріоритет надають літнім людям, а також свою дозу вакцини можуть отримати й ті, хто записався до листа очікування через додаток "Дія" та контакт-центр МОЗ.

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За минулі вихідні, 5-6 червня, щеплення здійснювалися вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac, силами 79 мобільних бригад.

На цих вихідних працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях,

– повідомили у МОЗ.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 5048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" – 2447 та у трьох центрах в Одесі – 1329.

"Відкриття таких центрів – це ініціатива місцевої влади у відповідь на запит мешканців вакцинуватись. Уже 12 міст запустили пілотні центри масової вакцинації. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) закликає владу інших міст наслідувати їхній приклад та буде всіляко сприяти створенню нових центрів. Наразі в Україні достатньо вакцини для їхньої роботи", – додали у пресслужбі МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 241 008 людей, з них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 147 118 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал