Щеплення робитимуть тим людям, яких попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням. Але буде й окрема жива черга для людей, яким не надійшло запрошення, але які записались в список охочих.

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Як і раніше, пріоритет надається літнім людям. Але можливість зробити щеплення мають люди будь-якого віку.

Де працюватимуть Центри масової вакцинації 12 – 23 червня

У Львівській області – 8 центрів. З них три – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию і Червонограді;

В Одеській області – 7 центрів, із них 4 – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську й Ізмаїлі;

У Полтавській області – 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

У Херсонській області – 3 центри у Херсоні;

У Чернівецькій області – 2 центри у Чернівцях;

У Київській області – 2 центри у Броварах і Білій Церкві;

У Києві – 1 центр;

У Тернопільській області – 1 центр у Тернополі;

У Рівненській області – 1 центр у Рівному;

У Дніпропетровській області – 1 центр у Дніпрі;

У Хмельницькій області – 1 центр у Хмельницькому;

У Житомирській області – 1 центр у Житомирі;

У Черкаській області – 1 центр у Черкасах;

У Донецькій області – 1 центр у Маріуполі.

На минулих вихідних 14 Центрів масової вакцинації працювали у 10 містах України. Там вакцинують людей, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Яким препаратом проводять щеплення?

Обирати вакцину не можна, адже в Центрах масової вакцинації використовують ту вакцину, якої є найбільше в Україні. Тож нині людей щеплюють препаратом CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Ця вакцина безпечна та ефективна, нещодавно її схвалила ВООЗ.