Центри масової вакцинації в Україні: у яких містах працюватимуть на наступних вихідних

Під час вихідних 12 – 13 червня в Україні працюватимуть 30 центрів масової вакцинації. Їх відкриють у 13 областях та у Києві.
Щеплення робитимуть тим людям, яких попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням. Але буде й окрема жива черга для людей, яким не надійшло запрошення, але які записались в список охочих.
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Як і раніше, пріоритет надається літнім людям. Але можливість зробити щеплення мають люди будь-якого віку.
Де працюватимуть Центри масової вакцинації 12 – 23 червня
- У Львівській області – 8 центрів. З них три – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию і Червонограді;
- В Одеській області – 7 центрів, із них 4 – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську й Ізмаїлі;
- У Полтавській області – 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- У Херсонській області – 3 центри у Херсоні;
- У Чернівецькій області – 2 центри у Чернівцях;
- У Київській області – 2 центри у Броварах і Білій Церкві;
- У Києві – 1 центр;
- У Тернопільській області – 1 центр у Тернополі;
- У Рівненській області – 1 центр у Рівному;
- У Дніпропетровській області – 1 центр у Дніпрі;
- У Хмельницькій області – 1 центр у Хмельницькому;
- У Житомирській області – 1 центр у Житомирі;
- У Черкаській області – 1 центр у Черкасах;
- У Донецькій області – 1 центр у Маріуполі.
На минулих вихідних 14 Центрів масової вакцинації працювали у 10 містах України. Там вакцинують людей, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку "Дія" або через контакт-центр МОЗ.
Яким препаратом проводять щеплення?
Обирати вакцину не можна, адже в Центрах масової вакцинації використовують ту вакцину, якої є найбільше в Україні. Тож нині людей щеплюють препаратом CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Ця вакцина безпечна та ефективна, нещодавно її схвалила ВООЗ.