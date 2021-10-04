У центрі реабілітації дітей на Донеччині – спалах коронавірусу: що відомо

У Слов'янську, що на Донеччині, у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей зафіксували спалах COVID-19. Наразі заклад перевели на карантин.

Про це на пресконференції 4 жовтня розповів заступник керівника Слов'янської міської ВЦА Юрій Підлісний. Він додав, що частину хворих дітей госпіталізували, а інші – лікуються амбулаторно у самому закладі.

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Річ у тім, що на сьогодні у місті не працює відділення для хворих COVID-19. Тих, кому потрібна шпиталізація, доправляють до лікарень у містах Краматорськ, Костянтинівку, Бахмут, Миколаївку.

Якщо ж кількість хворих в області продовжить зростати, додаткові спеціалізовані відділення будуть розгорнуті й у інших містах, включаючи Слов’янськ.

Загалом, зараз у Слов'янську фіксують приблизно до 80 випадків хвороби на день. За його словами, особливістю теперішньої хвилі є те, що коронавірус виявляють у дітей та молоді, тоді як минулого разу інфікувалися в основному люди старшого віку.

Втім вони, як правило, переносять хворобу легко і їх виявляють при тестуванні контактних осіб. Серед інфікованих є й ті, хто має сертифікат про щеплення.

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