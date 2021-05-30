Так, за добу 29 травня вакциновано від коронавірусу 8 592 людини, із них першу дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані – 1 473.
До теми В Україні зменшилась захворюваність на COVID-19: статистика МОЗ
Вчора для імунізації населення від коронавірусу працювали 102 мобільні бригади та 300 пунктів щеплення.
У чергу на щеплення записалося 604 651 громадянин.
Кількість зроблених щеплень у регіонах за добу (1 доза):
- м. Київ – 1 398
- Вінницька область – 17
- Волинська область – 179
- Дніпропетровська область – 358
- Донецька область – 0
- Житомирська область – 77
- Закарпатська область – 98
- Запорізька область – 63
- Івано-Франківська область – 68
- Київська область – 159
- Кіровоградська область – 46
- Луганська область – 11
- Львівська область – 697
- Миколаївська область – 383
- Одеська область – 165
- Полтавська область – 1 100
- Рівненська область – 114
- Сумська область – 770
- Тернопільська область – 126
- Харківська область – 515
- Херсонська область – 118
- Хмельницька область – 2
- Черкаська область – 21
- Чернівецька область – 19
- Чернігівська область – 615