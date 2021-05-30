Центри вакцинації в дії: чи змінилась кількість щеплень за добу

Станом на 30 травня щеплення проти коронавірусу отримали вже 1 015 978 людини. Зокрема від учора вакцинували 8 592 людини.

Так, за добу 29 травня вакциновано від коронавірусу 8 592 людини, із них першу дозу отримали 7 119 людей, повністю імунізовані – 1 473.

До теми В Україні зменшилась захворюваність на COVID-19: статистика МОЗ

Вчора для імунізації населення від коронавірусу працювали 102 мобільні бригади та 300 пунктів щеплення.

У чергу на щеплення записалося 604 651 громадянин.

Кількість зроблених щеплень у регіонах за добу (1 доза):

м. Київ – 1 398

Вінницька область – 17

Волинська область – 179

Дніпропетровська область – 358

Донецька область – 0

Житомирська область – 77

Закарпатська область – 98

Запорізька область – 63

Івано-Франківська область – 68

Київська область – 159

Кіровоградська область – 46

Луганська область – 11

Львівська область – 697

Миколаївська область – 383

Одеська область – 165

Полтавська область – 1 100

Рівненська область – 114

Сумська область – 770

Тернопільська область – 126

Харківська область – 515

Херсонська область – 118

Хмельницька область – 2

Черкаська область – 21

Чернівецька область – 19

Чернігівська область – 615

Нагадаємо, 29 травня у Києві та Львові відкрили центри вакцинації проти коронавірусу. Від сьогодні, з 30 травня такий же центр почне діятиме в Одесі. Для імунізації використовують вакцину CoronaVac.

Вакцинуватись можуть всі охочі, хто раніше зареєструвався у додатку Дія (як повідомили у МОЗ). Для отримання дози слід мати при собі паспорт, ідентифікаційний код і телефон (для підтвердження запису у Дії).