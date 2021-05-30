У Києві та Львові відкрили центри вакцинації: скільки людей отримали щеплення у перший день

29 травня у Києві та Львові почали працювати центри вакцинації проти COVID-19. Упродовж першого дня роботи в обох містах щеплення отримали менше за 2000 людей.

Більшість із них – кияни. У київському центрі вакцинації певний час навіть була велика черга (головно з людей, яких запросили на щеплення сімейні лікарі).

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Скільки людей 29 травня отримали щеплення у центрі вакцинації в Києві

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив у фейсбуці, що у Києві у центрі вакцинації проти COVID-19 (працює на базі Міжнародного виставкового центру) у перший день його роботи щеплення отримали 1395 киян.

Працювали там 16 бригад, у кожній з яких – реєстратор, лікар і медсестра.

Бригада швидкої допомоги також чергувала на місці (допомога знадобилася двом людям).

Вакцинацію проти коронавірусу зареєстрованих у Дії людей продовжать і 30 травня – з 10 до 18 години. Адреса центру: Київ, Броварський проспект 15, корпус 4, вхід 4-А.

Центр вакцинації у Львові: скільки людей отримали щеплення у перший день

Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА повідомив, що у центрі вакцинації проти коронавірусу впродовж 29 травня першою дозою щепилися 384 львів'янина.

Там працювали наразі тільки 4 бригади (2 – до обіду, і 2 – після).

Продовжать у центрі вакцинувати людей із Дії також 30 травня – з 10 до 19 години – на "Арені Львів".

В облдержадміністрації зазначили, що всі жителі Львова, які отримали вакцину 29 травня, почуваються добре.

До слова, з центру Львова (від площі Петрушевича) до "Арени Львів" і у зворотньому напрямку організують безплатний доїзд – для людей, які прямуватимуть на вакцинацію.

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