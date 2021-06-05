Як працюють Центри COVID-вакцинації на цих вихідних: фото

У вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу. Їх відкрили у 10 містах – щеплюють людей як з деклараціями, так і без.
Фактично на вакцинацію має шанс будь-яка людина віком від 18 років. Але, як і раніше, пріоритет мають люди похилого віку.
До теми У Центрі масової COVID-вакцинації в Києві виникли перші проблеми: фото, відео
У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня
Джерело: Центр громадського здоров'я
- Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,
- Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,
- Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,
- Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,
- Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
- Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",
- Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",
- Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,
- Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат",
- Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.
Кого вакцинують та що потрібно взяти з собою
Вакцинують тих людей, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ.
Людей запрошують на вакцинацію за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти і стати в загальну чергу.
Із собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код або копію декларації з сімейним лікарем.
Який препарат використовують?
Нині у таких пунктах щеплення використовують вакцину CoronaVac від компанії Sinovac. Днями вона отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я, що підтвердило безпечність та ефективність препарату.
Як працюють Центри вакцинації 5 червня
Київ
Джерело: 24 канал
Від 5 – 6 ранку перед єдиним Центром вакцинації у Києві утворилися великі черги. Там не лише кияни – багато людей приїхало з інших міст. Після 11 години у черзі зазвичай стояли люди, яким не прийшло смс-повідомлення. Багато запрошених людей вакцинувалися ще зранку, тож решту дня коридор для черги "за записом" просто пустував.
Також відомо, що багатьом людям подзвонили й запросили на щеплення, але без смс-повідомлення. Тож таким людям довелося стати в загальну чергу.
Хоч є громадяни, які не хочуть стояти та йдуть додому, їм на заміну приходять інші. Черга перед будівлею аж ніяк не зменшується.
Вакцинація у Києві: фото Анна Брикова
Полтавщина
Джерело: Полтавщина
У Полтавській області працює аж 5 Центрів вакцинації: у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. Їх планували відкрити о 9 ранку, але через велику кількість охочих Центр у Полтаві відкрили на пів години раніше.
Кількість людей в чергах не зменшується, особливо в обласному центрі. У місцевому Центрі працюють 6 столів вакцинації й всі вони постійно зайняті.
До слова, у Полтаві та Кременчуці планують робити понад 2 тисячі щеплень на день. Центри в інших містах – мінімум 600 за день.
Вакцинація у Полтаві: фото Полтавщина
До теми Рекордна кількість українців вакцинувалася від коронавірусу за минулу добу
Тернопіль
Джерело: РБК-Україна
Зранку у тернопільському Центрі вакцинації зібралося кілька десятків людей. Вони дотримуються дистанції, однак не всі в масках. Спершу на вакцинацію не пропускали людей без декларації з лікарем – в кінці загальної черги дня них була окрема черга. Хоч усі люди, які прийшли отримати щеплення, були записані в чергу через додаток "Дія".
Черга з деклараціями закінчилася і почали запрошувати людей без декларації. Кожні 15 хвилин до центру заходить по одній людині без декларації,
– йдеться в повідомленні.
Вакцинація у Тернополі: фото з фейсбуку Володимира Заверухи
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