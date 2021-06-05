Як працюють Центри COVID-вакцинації на цих вихідних: фото

У вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу. Їх відкрили у 10 містах – щеплюють людей як з деклараціями, так і без.

Фактично на вакцинацію має шанс будь-яка людина віком від 18 років. Але, як і раніше, пріоритет мають люди похилого віку.

До теми У Центрі масової COVID-вакцинації в Києві виникли перші проблеми: фото, відео

У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня

Джерело: Центр громадського здоров'я

Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,

Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,

Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат",

Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

Кого вакцинують та що потрібно взяти з собою

Вакцинують тих людей, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ.

Людей запрошують на вакцинацію за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти і стати в загальну чергу.

Із собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код або копію декларації з сімейним лікарем.

Який препарат використовують?

Нині у таких пунктах щеплення використовують вакцину CoronaVac від компанії Sinovac. Днями вона отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я, що підтвердило безпечність та ефективність препарату.

Як працюють Центри вакцинації 5 червня

Київ

Джерело: 24 канал

Від 5 – 6 ранку перед єдиним Центром вакцинації у Києві утворилися великі черги. Там не лише кияни – багато людей приїхало з інших міст. Після 11 години у черзі зазвичай стояли люди, яким не прийшло смс-повідомлення. Багато запрошених людей вакцинувалися ще зранку, тож решту дня коридор для черги "за записом" просто пустував.

Також відомо, що багатьом людям подзвонили й запросили на щеплення, але без смс-повідомлення. Тож таким людям довелося стати в загальну чергу.

Хоч є громадяни, які не хочуть стояти та йдуть додому, їм на заміну приходять інші. Черга перед будівлею аж ніяк не зменшується.

Вакцинація у Києві: фото Анна Брикова

Полтавщина

Джерело: Полтавщина

У Полтавській області працює аж 5 Центрів вакцинації: у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. Їх планували відкрити о 9 ранку, але через велику кількість охочих Центр у Полтаві відкрили на пів години раніше.

Кількість людей в чергах не зменшується, особливо в обласному центрі. У місцевому Центрі працюють 6 столів вакцинації й всі вони постійно зайняті.

До слова, у Полтаві та Кременчуці планують робити понад 2 тисячі щеплень на день. Центри в інших містах – мінімум 600 за день.

Вакцинація у Полтаві: фото Полтавщина

До теми Рекордна кількість українців вакцинувалася від коронавірусу за минулу добу

Тернопіль

Джерело: РБК-Україна

Зранку у тернопільському Центрі вакцинації зібралося кілька десятків людей. Вони дотримуються дистанції, однак не всі в масках. Спершу на вакцинацію не пропускали людей без декларації з лікарем – в кінці загальної черги дня них була окрема черга. Хоч усі люди, які прийшли отримати щеплення, були записані в чергу через додаток "Дія".

Черга з деклараціями закінчилася і почали запрошувати людей без декларації. Кожні 15 хвилин до центру заходить по одній людині без декларації,

– йдеться в повідомленні.

Вакцинація у Тернополі: фото з фейсбуку Володимира Заверухи

Новина доповнюватиметься...