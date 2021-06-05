Як працюють Центри COVID-вакцинації на цих вихідних: фото

5 червня 2021 , 11:06
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Джерело:

24 канал

У вихідні 5 – 6 червня в Україні працюють Центри вакцинації проти коронавірусу. Їх відкрили у 10 містах – щеплюють людей як з деклараціями, так і без.

Фактично на вакцинацію має шанс будь-яка людина віком від 18 років. Але, як і раніше, пріоритет мають люди похилого віку.

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У яких містах відкриті Центри COVID-вакцинації 5 – 6 червня

Джерело: Центр громадського здоров'я

  • Київ, на базі Міжнародного виставкового центру,
  • Львів, на базі стадіону “Арена Львів”,
  • Одеса, на базі ТЦ “Мегадом”, Fontan Sky Center, ЗОШ “Кримська”,
  • Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка,
  • Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
  • Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 "Гарант",
  • Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру "Київська Русь",
  • Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради,
  • Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу "Гірничо-збагачувальний комбінат",
  • Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука.

Кого вакцинують та що потрібно взяти з собою

Вакцинують тих людей, які записалися на вакцинацію через додаток "Дія" або контакт-центр МОЗ. 

Людей запрошують на вакцинацію за допомогою смс-повідомлення. Ті люди, які не отримали повідомлення, також можуть прийти і стати в загальну чергу.

Із собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код або копію декларації з сімейним лікарем.

Який препарат використовують?

Нині у таких пунктах щеплення використовують вакцину CoronaVac від компанії Sinovac. Днями вона отримала схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я, що підтвердило безпечність та ефективність препарату. 

Як працюють Центри вакцинації 5 червня 

Київ

Джерело: 24 канал

Від 5 – 6 ранку перед єдиним Центром вакцинації у Києві утворилися великі черги. Там не лише кияни – багато людей приїхало з інших міст. Після 11 години у черзі зазвичай стояли люди, яким не прийшло смс-повідомлення. Багато запрошених людей вакцинувалися ще зранку, тож решту дня коридор для черги "за записом" просто пустував.

Також відомо, що багатьом людям подзвонили й запросили на щеплення, але без смс-повідомлення. Тож таким людям довелося стати в загальну чергу.

Хоч є громадяни, які не хочуть стояти та йдуть додому, їм на заміну приходять інші. Черга перед будівлею аж ніяк не зменшується.

Вакцинація у Києві: фото Анна Брикова

Полтавщина

Джерело: Полтавщина

У Полтавській області працює аж 5 Центрів вакцинації: у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях. Їх планували відкрити о 9 ранку, але через велику кількість охочих Центр у Полтаві відкрили на пів години раніше.

Кількість людей в чергах не зменшується, особливо в обласному центрі. У місцевому Центрі працюють 6 столів вакцинації й всі вони постійно зайняті.  

До слова, у Полтаві та Кременчуці планують робити понад 2 тисячі щеплень на день. Центри в інших містах – мінімум 600 за день.

Вакцинація у Полтаві: фото Полтавщина

До теми Рекордна кількість українців вакцинувалася від коронавірусу за минулу добу

Тернопіль

Джерело: РБК-Україна

Зранку у тернопільському Центрі вакцинації зібралося кілька десятків людей. Вони дотримуються дистанції, однак не всі в масках. Спершу на вакцинацію не пропускали людей без декларації з лікарем – в кінці загальної черги дня них була окрема черга. Хоч усі люди, які прийшли отримати щеплення, були записані в чергу через додаток "Дія".

Черга з деклараціями закінчилася і почали запрошувати людей без декларації. Кожні 15 хвилин до центру заходить по одній людині без декларації,
– йдеться в повідомленні.

Вакцинація у Тернополі: фото з фейсбуку Володимира Заверухи

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Автор: Анастасія Кушпіт