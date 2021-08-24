Так, підтримка гарної гідратації може запобігти або сповільнити зміни в серці, які призводять до серцевої недостатності. Результати вчених показують, що потрібно звертати увагу на кількість рідини, яку ми п'ємо щодня.

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Рекомендації по добовому споживанню рідини варіюються від 1,6 до 2,1 літра для жінок і від 2 до 3 літрів для чоловіків.

Але всесвітні опитування демонструють, що багато людей не досягають навіть нижньої межі цих діапазонів.

Натрій сироватки є точним показником гідратації: коли люди п'ють менше рідини, концентрація натрію в сироватці збільшується. Потім організм намагається зберегти воду, активуючи процеси, які сприяють розвитку серцевої недостатності.

У цьому дослідженні вивчали, чи може концентрація натрію в сироватці крові в середньому віці прогнозувати розвиток серцевої недостатності через 25 років.

Як проводилось дослідження

У дослідженні взяли участь 15 792 дорослих. На момент набору учасникам було від 44 до 66 років.

Добровольців розділили на чотири групи в залежності від середньої концентрації натрію в сироватці їхньої крові під час першого і другого візитів дослідження (проведених в перші три роки).

Серед кожної натрієвої групи дослідники проаналізували частку людей, у яких розвинулася серцева недостатність і гіпертрофія лівого шлуночка під час п'ятого візиту (25 років тому).

Результати науковців

Вища концентрація натрію в сироватці крові в середньому віці була пов'язана як з серцевою недостатністю, так і з гіпертрофією лівого шлуночка 25 років по тому.

Збільшення концентрації натрію в сироватці крові на кожен 1 ммоль / л в середньому віці було пов'язано зі збільшенням імовірності розвитку гіпертрофії лівого шлуночка і серцевої недостатності на 1,20 і 1,11 через 25 років відповідно.

Ризики гіпертрофії лівого шлуночка і серцевої недостатності у віці від 70 до 90 років почали збільшуватися, коли рівень натрію в сироватці перевищив 142 ммоль / л в середньому віці.

Результати показують, що хороша гідратація впродовж усього життя може знизити ризик розвитку гіпертрофії лівого шлуночка і серцевої недостатності.