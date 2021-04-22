Вчені з Пенсільванського університету провели метааналіз 17 досліджень, які проводились в період з 1966 по 2020 рік. У всіх роботах вчені вивчали взаємозв'язок між захворюваністю на рак і наявністю в раціоні грибів.

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Загалом науковці проаналізували майже 20 тисяч випадків онкологічних захворювань. Вони виявили, що споживання хоча б 18 грамів грибів на день знижувало ризики розвитку раку на 45%.

Найбільший такий взаємозв'язок помітили для раку грудей, але це може бути через те, що досліджень про вивчення раку молочних залоз більше.

В цілому, результати представляють важливі докази захисної дії грибів проти раку,

– заявив співавтор дослідження Джон Річі.

Надалі вчені хочуть дослідити, які механізми впливають на користь грибів проти раку. А також визначити конкретні типи раку, які можуть отримати найбільшу користь від даної профілактики.

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