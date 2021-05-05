Кілька років тому вчені встановили, що підвищений рівень натрію в крові порушує нормальну функцію моноцитів – імунних клітин, які циркулюють по організму, перш ніж мігрувати в тканини й перетворитися в складніші імунні клітини. Фахівці з Німеччини вирішили встановити, як сіль порушує цей процес.
До теми Знизити тиск: наскільки потрібно менше їсти солі
Одна з основних функцій мітохондрій – виробництво молекул АТФ. Це універсальне джерело енергії організму. Виявилося, що надмірне споживання солі знижує мітохондріальну активність в імунних клітинах.
Іншими словами – дуже солона їжа порушує активність імунних клітин і провокує запалення.
Що показав аналіз зразків крові
- Впродовж 3 годин після прийому солоної їжі мітохондріальна активність залишалася пригніченою.
- Вона поверталася до нормального рівня аж через 8 годин.
Вчені додали, що при регулярному підвищеному споживанні солі можуть виникнути хронічні проблеми.
Надалі команда дослідників планує вивчити зміни мітохондріального механізму в інших типах клітин. Вчені підозрюють, що надмірно солона їжа може впливати на всі клітини організму.
До слова, раніше вчені встановили, що будь-яке обмеження кількості солі в дієті покращує артеріальний тиск.
Норми солі: скільки її можна вживати на день
- для дітей від 1 до 3 років – 2 грами на день;
- для дітей від 4 до 6 – 3 грами;
- для дітей від 7 до 10 років – 5 грамів;
- для людей, які не має серйозних проблем зі здоров’ям, – 6 грамів (чайна ложка).
Цікаво, що зазвичай люди удвічі перевищують денну дозу.