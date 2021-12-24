Про це під час пресконференції розповів Олександр Заїка, завідувач відділу імунізації Центру громадського здоров’я України. За його словами, найкраща профілактика грипу – це вакцинація.

Хто належить до груп ризику До груп ризику тяжкого перебігу грипу належать люди літнього віку, вагітні жінки, діти. У МОЗ рекомендують вакцинуватися медичним працівникам та освітянам.

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Також 30 тисяч доз були отримані безкоштовно для медпрацівників. Вакцинуватися від грипу доцільно не тільки на початку сезону, а й протягом епідемії. Людям з груп ризику необхідно вакцинуватися, щоб запобігти важкому перебігу захворювання, – наголосив Заїка.

Він додав, що цьогоріч на приватний ринок потрапило понад мільйон доз вакцин проти грипу. Зробити щеплення вже можна в аптеках, говорить завідувач відділу імунізації ЦГЗ.

Ми маємо, поки що, невелику кількість зареєстрованих випадків грипу серед населення, натомість ми маємо багато випадків грипоподібних захворювань, зареєстровано понад дев'ять тисяч гострих респіраторних захворювань, — каже він.

За прогнозами Заїки, епідсезон з грипу триватиме до кінця весни. Експерт закликає якнайшвидше вакцинуватися, оскільки одночасне захворювання на грип та COVID-19 може бути вкрай небезпечним.

Цікаво знати Чи можна одночасно захворіти на грип і коронавірус

Олександр Заїка: "Вакцинуватися від грипу доцільно не тільки на початку сезону, а й протягом епідемії" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Вакцини від грипу доступні за такими механізмами: Медзакупівлі препаратів через приватний сектор;

Завдяки співпраці ЦГЗ з американською програмою PIVI (цьогоріч Україна отримала безкоштоно близько 30 тисяч доз вакцин);

Представники груп ризику можуть вакцинуватися за бюджетні кошти.

Сімейна лікарка Ірина Волошина підкреслює, що вартість дози щеплення проти грипу коливається від 350 до 400 гривень. Вона пояснює, що вакцинуватися від грипу та коронавірусу можна в один день.

Так, ви заощадите свій час та час медпрацівників, — наголошує лікарка.

Грип може викликати тяжкі захворювання та навіть призвести до смерті людини, підсумовує Волошина.

Результати вакцинації проти грипу в аптеках

У 2021-му розпочався проєкт з вакцинації українців проти грипу в аптечних мережах / Фото 24 каналу

10 листопада стартував проєкт із вакцинації проти грипу в аптеках. Він покликаний спростити доступ українців до щеплень від сезонного грипу та продемонструвати, що Україна готова до впровадження передових світових практик у сфері охорони здоров’я.

Проєкт проходив з 10 до 14 листопада включно в 5 аптеках Києва з 8:00 до 20:00 за адресами:

вул. Ярославів Вал, 20;

вул. Московська, 46/2;

вул. Велика Васильківська, 112А;

вул. Дмитрівська, 2;

вул. Срібнокільська, 2А.

За п’ять днів в аптеках щепили 1714 українців.

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